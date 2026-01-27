Производители начали отменять выпуск смартфонов с памятью 1 ТБ

Продолжающийся рост цен на память в наибольшей степени затрагивает смартфоны среднего ценового сегмента стоимостью около 2500 юаней (около 27,3 тыс. руб.). Об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По словам инсайдера, производители и партнеры чипмейкеров начали пересматривать ранее утвержденные планы. В частности, часть заказчиков флагманских чипов Snapdragon 8 Elite Gen 5 отказалась от первоначальных объемов закупок, что привело к корректировке цен и модельных линеек.

Наиболее устойчивый спрос сейчас демонстрируют версии смартфонов с 512 ГБ встроенной памяти. Такие модификации стали основными драйверами продаж, несмотря на ценовую разницу в 400–500 юаней (около 4,3–5,4 тыс. руб.) по сравнению с версиями на 256 ГБ.

При этом сегмент устройств с 1 ТБ встроенной памяти остается нишевым. Количество моделей с таким объемом хранилища ограничено, а интерес со стороны покупателей снижается. По информации инсайдера, производители фиксируют сокращение спроса на уже анонсированные устройства, а заказы на еще не вышедшие модели все чаще аннулируются.