В США произошел сбой в работе TikTok

Совместное предприятие TikTok USDS Joint Venture LLC в США столкнулось с масштабным инфраструктурным сбоем вскоре после запуска, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, причиной стал сбой электроснабжения в одном из центров обработки данных. Это привело к тому, что миллионы пользователей не могли публиковать видео, просматривать ленты или анализировать показатели вовлеченности, отмечает ТАСС.

В структуру компании входят крупные американские инвесторы, такие как Silver Lake, Oracle и MGX, каждый из которых владеет 15% акций. Китайская ByteDance сохранила пакет в 19,9%. Среди других акционеров – Susquehanna, Dragoneer, DFO, а также семейный офис Майкла Делла.

Генеральным директором предприятия стал Адам Прессер, ранее работавший в TikTok USDS и Booz Allen Hamilton. В совет директоров преимущественно вошли представители США.

По оценкам Sensor Tower, TikTok остается самым популярным приложением в стране в 2021 и 2022 годах. На данный момент в США им пользуются около 170 млн человек – это примерно половина населения страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой осенью президент США Дональд Трамп подписал указ, одобряющий сделку по сохранению доступности TikTok в стране.

Белый дом заявил, что бизнес TikTok переходит под контроль США.