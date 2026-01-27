Apple выпустила iOS 26.2.1 и обновила устройства 2013 года

Компания Apple выпустила обновление iOS для актуальных моделей смартфонов и даже старого iPhone 5s, представленного в 2013 году. Об этом сообщает MacRumors.

Современные модели iPhone получили iOS 26.2.1, включающее технические исправления и общую оптимизацию работы системы. Апдейт уже доступен для установки по воздуху и направлен на повышение стабильности, а также расширяет совместимость с аксессуарами нового поколения, включая AirTag второй версии.

Параллельно Apple обновила и ряд устаревших устройств. Для смартфонов и планшетов 2013 года выпуска компания выпустила iOS 12.5.8 — обновление получили iPhone 5s, iPad mini второго поколения и iPad Air первого поколения. В этой прошивке были закрыты известные уязвимости и были внесены прочие улучшения безопасности.

Кроме того, Apple представила отдельные патчи безопасности для устройств, которые остались на версиях iOS 15, 16 и 18. Таким образом, компания продолжает практику длительной программной поддержки, обеспечивая защиту даже для гаджетов, давно снятых с продажи.