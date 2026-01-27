Google выплатит $68 млн за прослушивание пользователей

Google согласилась выплатить $68 млн для урегулирования коллективного иска, связанного с обвинениями в незаконной записи разговоров пользователей голосовым помощником Google Assistant, сообщает Reuters.

Истцы утверждали, что ассистент активировался сам, записывал конфиденциальные сообщения и передавал полученные данные третьим лицам, в том числе с целью рассылки таргетированной рекламы.

При этом Google отрицала какие-либо правонарушения, но урегулировала спор, чтобы избежать рисков и затрат, связанных с судебным разбирательством.

Расследование стало частью участившихся претензий к IT-компаниям по вопросам конфиденциальности. Ранее, в 2021 году, Apple выплатила $95 млн по аналогичному иску, связанному с работой Siri, а в 2024 году Google согласился на выплату $1,4 млрд штату Техас по делам о нарушении законов о защите данных.

В конце прошлого года генеральный прокурор Техаса подал иск против пяти крупнейших производителей смарт-телевизоров — Sony, Samsung, LG, Hisense и TCL. Он обвинил компании в незаконном сборе и продаже пользовательских данных, полученных с помощью технологии автоматического распознавания контента ACR.