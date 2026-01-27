Россия поделится важными секретом с одной страной

Российская Федерация готова предоставить Индонезии технологии мирного атома. Об этом во время беседы с YouTube-проектом Equator заявил посол России в республике Сергей Толченов.

Дипломат уточнил, что Москва готова делиться ядерными технологиями не только для энергетического сектора, но и для других областей. В частности, речь идёт о применении атомных технологий в медицине, промышленном производстве и агропромышленном комплексе.

Толченов отметил, что у России в этом направлении есть очень интересная и сильная позиция, а также выразил готовность к поддержке индонезийских партнёров в данной сфере.

