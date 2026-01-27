В Арктике найдены бабочки родом из Северной Америки

Самое масштабное за последние 100 лет исследования чешуекрылых Арктики провели ученые. Оно выявило, что в высоких широтах обитают бабочки, которые происходят из Северной Америки, Чукотки и тундры. Эксперты опубликовали список видов с указанием места и даты их обнаружения. Шесть из них впервые обнаружили в Ненецком АО и на Новой Земле.

Результаты исследования опубликованы в журнале Polar Biology.

Ученые сформировали список чешуекрылых островов Колгуев, Вайгач и Долгий, и архипелага Новая Земля, в который включены 60 видов мотыльков и бабочек.

Экспертами из Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова, Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики и Университета Турку обобщен и описан массив данных, который был собран на малообследованных ранее территориях.

Выявление генеалогии насекомых Арктики даст ученым возможность уточнить механизм расселения насекомых по земному шару. По итогам исследования его авторы выдвинули гипотезу, что в русской Арктике обитают от 40 до 60 видов еще не исследованных чешуекрылых.

Находки помогли оценить мобильность фауны региона: там впервые зафиксированы ряд видов, которые учёные и не надеялись отыскать в этих широтах. Некоторые виды идентифицированы с помощью молекулярных методов генетического анализа. Этот метод относительно молод, он предполагает определение вида по нуклеотидной последовательности, из которой составляется генетический «штрих-код», уникальный для каждого вида.

