Франция одобрила запрет на соцсети для детей младше 15 лет

Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект о запрете социальных сетей для подростков младше 15 лет.

Об этом во вторник сообщает газета Figaro.

«Депутаты одобрили в первом чтении законопроект, целью которого является запрет соцсетей для подростков младше 15 лет», — говорится в публикации.

Автором инициативы выступила депутат от президентской партии «Возрождение» Лора Миллер.

По её словам, закон призван «защитить ментальное здоровье французской молодежи» от растущего влияния соцсетей. Документ также вводит запрет на использование мобильных телефонов в помещениях старших школ.

Законопроект был поддержан большинством депутатов от центристских и правых сил. Против проголосовала часть левых депутатов от «Непокорившейся Франции».

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал одобрение этой меры парламентом.