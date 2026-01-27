Маск поддержал Дурова в критике WhatsApp

Миллиардер Илон Маск поддержал мнение сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова о низкой степени защищенности платформы WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Нужно быть полным глупцом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp в 2026 году. Когда мы проанализировали, как WhatsApp реализовал свое "шифрование", мы обнаружили множество векторов атаки", - написал Дуров в соцсети X. "Правда", - прокомментировал его пост Илон Маск.

Напомним, что в августе 2025 года Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении и WhatsApp, и Telegram в рамках борьбы с мошенниками в России.

Злоумышленники активно используют иностранные мессенджеры для обмана и вымогательства денег, вовлечения граждан РФ в диверсионную и террористическую деятельность.