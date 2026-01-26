В центре туманности Кольцо обнаружена загадочная структура из железа

Астрономы обнаружили в самом центре туманности Кольцо необычную структуру, происхождение которой пока не удается объяснить. Речь идет о гигантском линейном образовании из светящихся ионизированных атомов железа, которое пересекает центральную часть туманности. Подобных объектов ранее не находили ни в одной планетарной туманности. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

© R. Wesson, Cardiff University/UCL

Открытие сделала международная группа исследователей под руководством астронома Роджера Уэссона из Кардиффского университета в Великобритании. Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения других туманностей позволят найти аналогичные структуры и понять, как именно они формируются.

Туманность Кольцо расположена примерно в 2570 световых годах от Земли в созвездии Лиры. Она была открыта еще в 1779 году французским астрономом Шарлем Мессье и считается одной из самых изученных планетарных туманностей Млечного Пути. Такие объекты представляют собой оболочки газа и пыли, которые звезды, подобные Солнцу, сбрасывают на завершающем этапе своей эволюции. В центре при этом остается белый карлик — плотное и горячее звездное ядро.

Несмотря на длительную историю наблюдений, Туманность Кольцо неожиданно преподнесла сюрприз. Новая структура была обнаружена благодаря инструменту WEAVE, установленному на 4,2-метровом телескопе Уильяма Гершеля на Канарских островах. В режиме широкого интегрального поля прибор позволяет получать спектроскопические данные сразу по всей туманности, а не по отдельным узким участкам, как это делалось ранее.

Именно из-за этого необычное образование из железа долго оставалось незамеченным. Ранее применявшаяся щелевая спектроскопия могла зафиксировать его лишь в том случае, если линия наблюдения случайно совпала бы с ориентацией структуры. Новые данные показали, что через центр туманности проходит вытянутое «перекладина»-подобное облако, состоящее почти исключительно из ионизированного железа.

Еще больше вопросов вызывает состав находки. Масса ионизированного железа в структуре сопоставима с 14 процентами массы Земли и превышает массу Марса. Обычно в планетарных туманностях железо «заперто» в пылевых зернах, а не существует в виде свободных ионизированных атомов. При этом ни одна другая структура в Туманности Кольцо не повторяет форму и распределение этого железного облака.

Исследователи также не исключают, что наблюдаемая форма может быть проекцией более сложной трехмерной структуры, вытянутой вдоль линии зрения. Однако и эта версия пока не дает полного ответа.

По словам Роджера Уэссона, было бы удивительно, если бы подобная железная структура оказалась уникальной. Астрономы рассчитывают, что дальнейшие наблюдения планетарных туманностей, образованных схожим образом, позволят обнаружить новые примеры и приблизиться к разгадке происхождения этого необычного железного «стержня» в сердце одной из самых известных туманностей неба.