Представлен умный замок Xiaomi, который устанавливается поверх существующего

Xiaomi выпустила умный замок Self-Install Smart Lock, который монтируется поверх уже установленного замка. Об этом сообщает NotebookCheck.

© Xiaomi

Замок совместим с восемью типами механизмов, включая европрофиль, ASSA 2000 и распространенные в Великобритании модели. Поддерживается работа с ключами толщиной до 5 мм и цилиндрами определенной высоты. Доступ к замку возможен через смартфон, голосовые команды или классический ключ. Опциональный внешний модуль с клавиатурой позволяет использовать PIN-коды и биометрическую аутентификацию по отпечатку пальца.

Подключение осуществляется по Bluetooth и Wi-Fi, а управление — через экосистемы Xiaomi Home, Apple Home, Google Assistant и Amazon Alexa с поддержкой протокола Matter. Устройство отправляет уведомления о событиях безопасности, включая попытки взлома и неудачные входы, а также поддерживает автоматическую блокировку двери и оповещения о возвращении членов семьи.

Self-Install Smart Lock работает на фирменном чипе MJA1 и обеспечивает до шести месяцев автономной работы от встроенной батареи емкостью 2450 мАч. Устройство также сертифицировано по стандарту кибербезопасности EN18031.

Продажи Xiaomi Self-Install Smart Lock уже начались в Японии и ОАЭ по цене 12980 йен (около 6,3 тыс. руб.).

