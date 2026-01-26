Microsoft Teams получит официальный инструмент слежки за пользователями

Microsoft подтвердила планы по внедрению в корпоративную экосистему Microsoft Teams функции отслеживания местоположения сотрудников. Обновление предназначено для клиентов Microsoft 365 и позволит работодателям видеть, откуда сотрудник подключается к рабочим сервисам в течение рабочего времени, сообщает Forbes.

© Газета.Ru

Согласно описанию функции, при подключении к корпоративной Wi-Fi приложение Teams будет передавать данные о локации пользователя. При использовании сторонней сети работодатель сможет видеть соответствующий адрес подключения.

Запуск нововведения уже дважды переносился на фоне негативной реакции части пользователей и дискуссий о границах вмешательства в частную жизнь, сообщает Forbes. Сначала релиз переносили с января на февраль, затем на март 2026 года. В ответ на запрос UC Today Microsoft не раскрыла конкретные причины задержек.

В компании подчеркивают, что функция будет отключена по умолчанию и активируется только по запросу работодателя. Обновление не предполагает отслеживание в нерабочее время, а данные о местоположении будут автоматически удаляться по завершении рабочего дня.