Лунный грунт "разрушил" версию о происхождении земных океанов

Анализ лунного грунта, доставленного на Землю в рамках программы "Аполлон", поставил под сомнение популярную версию о том, что океаны нашей планеты почти целиком "привезли" извне. В кратком отчете NASA говорится: вклад богатых углеродом космических тел в водный баланс мог быть заметным, но вряд ли решающим.

Проверить такие гипотезы по земным породам почти невозможно: за миллиарды лет ранняя история планеты была "переписана" тектоникой и круговоротом вещества. Лунный реголит в этом смысле работает как капсула времени - он сохраняет суммарный след древних ударов, когда бомбардировка была куда интенсивнее, чем сегодня.

Команда под руководством Тони Гаргано применила высокоточную методику по тройным изотопам кислорода - своеобразным химическим "отпечаткам", позволяющим выделить в смеси пород долю пришельцев. Измерения показали: лишь около 1% массы изученного материала можно связать с углеродистыми импакторами, часть которых испарялась при столкновении с Луной.

Зная свойства таких тел, авторы оценили, сколько летучих соединений они могли принести, а затем перенесли расчеты на Землю, увеличив масштаб столкновений примерно в 20 раз. Итог оказался неожиданно скромным: даже при таком допущении суммарная доставка дает лишь небольшую долю "земного океана", то есть не объясняет современный объем воды.

Согласно выводу ученых, внешние поставки действительно работали, но были лишь одним из источников. При этом для Луны даже небольшой вклад остается важным - предполагаемые запасы сосредоточены в постоянно затененных областях у полюсов, где лед может удерживаться очень долго.