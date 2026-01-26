Археологи раскрыли смысл загадочных танцев на древних скалах Южной Африки

Наскальные рисунки охотников-собирателей сан давно привлекают внимание археологов, но лишь недавно ученым удалось системно разобрать один из самых частых сюжетов — сцены танцев. Исследователи из Великобритании и Испании проанализировали изображения на скалах Южной Африки и пришли к выводу, что за ними стоит сложная и разнообразная культурная традиция, а не абстрактные ритуальные жесты. Результаты опубликованы в журнале Telestes.

© Kumbani and Diaz-Andreu

Зачем понадобилось это исследование

Как отмечает доктор Джошуа Кумбани, танцы сан не раз упоминались в научных публикациях, однако до сих пор их не рассматривали целостно — ни с точки зрения иконографии, ни с позиции музыкальной археологии.

«Наше исследование было мотивировано тем фактом, что, хотя танцевальные сцены в Южной Африке упоминались в нескольких публикациях, они не были систематически изучены», — поясняет он.

Ученые опирались на этнографические описания, предыдущие исследования и цифровую базу SARADA, которая объединяет тысячи изображений африканского наскального искусства. Это позволило классифицировать сцены и связать их с конкретными практиками народа сан.

Какие танцы изображали на скалах

Самыми распространенными оказались трансовые танцы. Это многочасовые ритуалы, в которых мужчины танцуют по кругу, а женщины хлопают в ладоши и поют. На рисунках такие сцены легко узнать по характерным деталям — согнутым позам, палкам, иногда по изображению кровотечения из носа или смешению человеческих и животных черт. Подобные «переходные» фигуры называют териантропами и обычно связывают с измененными состояниями сознания.

По данным авторов, именно трансовые танцы встречаются чаще всего — не менее 17 раз, особенно в регионе Квазулу-Натал.

Инициации и танцы взросления

Не менее важную роль играли танцы, связанные с инициацией девушек, в том числе так называемые танцы антилопы эланд. В некоторых местах, например в Намахали в провинции Фри-Стейт, исследователи обнаружили сцены, где сочетаются элементы разных ритуалов.

«Танцевальная сцена в Намахали динамична и, по-видимому, включает две различные группы. Первая состоит из женщин, наклоняющихся вперед, что, вероятно, связано с церемониями инициации девочек», — объясняет Кумбани.

Вторая группа держит палки для копания. Этнографические записи начала XX века указывают, что такие предметы использовались не только в быту, но и в танцах, связанных с призывом дождя.

Почему почти нет мужских инициаций

Любопытно, что сцены взросления мальчиков встречаются крайне редко. По словам Кумбани, причин может быть несколько, но одна из наиболее вероятных — сознательная закрытость этих обрядов.

«Мы не уверены, почему это так, но возможно, что мужчины намеренно сохраняли свои инициации в тайне», — отмечает он.

Почему это важно сегодня

Наскальные рисунки — один из немногих источников, позволяющих заглянуть в нематериальную культуру сан. Они фиксируют не только религиозные ритуалы, но и моменты исцеления, взросления и даже развлечения, которые редко отражаются в письменных или устных источниках.

Систематизация таких изображений помогает точнее интерпретировать смысл сцен и лучше понимать социальную жизнь древних сообществ. В дальнейшем авторы планируют расширить исследование и включить памятники из других регионов южной Африки, в том числе из Намибии.