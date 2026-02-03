Почемы мы обычно не видим собственный нос?

Закройте один глаз и сфокусируйте зрение впереди, не двигая глаза. Периферийным зрением вы заметите размытое пятно — нос. Он всегда там есть, но почему-то обычно мы об этом даже не задумываемся. Портал livescience.com разобрался, почему.

© Unsplash

Дело в том, что, на самом деле, мы всегда видим нос — просто большую часть времени мы этого не осознаем. А причина проста: окружающий мир, который видит каждый человек — модель реальности, реконструированная мозгом для того, чтобы он выжил.

По сути, зрение — не что иное как предсказание того, каков, по нашему мнению, мир. Человеческий мозг хочет знать об ошибках и сюрпризах, вещах, которые он не смог предсказать. Обычно мы не обращаем внимания на нос в поле зрения, потому что мы и так знаем, что он там есть — о нем не нужно постоянно думать. Иначе мозг тратил бы слишком много энергии на бессмысленную задачу.

Другими словами, постоянная визуальная обработка неизменных черт, вроде носа, была бы пустой тратой ограниченных ментальных ресурсов, которые нужны для более важных вещей. Например, для обнаружения угроз, поиска пищи и навигации. Мозг автоматически фильтрует очень много различной информации о человеческом теле, чтобы наше восприятие окружающего мира было оптимальным.

Для примера можно взять кровеносные сосуды в глазах. Фоторецепторы, собирающие свет из внешнего мира, находятся в задней части глаз, за целой паутиной сосудов. Представьте, что вы сидите прямо в кроне дерева, целиком состоящего из мертвых веток — вид был бы схожим.

Мозг людей автоматически фильтрует эту часть визуальной информации, но есть ситуации, в которых ее можно заметить осознанно. При осмотре у окулиста вы наверняка хоть раз видели странные черные каракули, которые появляются в поле зрения, когда врач просвечивает глаза фонариком. Так вот эти каракули — тени, отбрасываемые сосудами внутри глаз.

Но мозг не только фильтрует нежелательную информацию — иногда он создает собственную с нуля. У человеческого поля зрения есть слепая зона в месте, где оптический нерв выходит из глаза. По ширине она равна пяти градусам — или в два раза больше, чем Луна смотрится в ночном небе. Однако люди почему-то обычно не замечают столь большого пробела в зрении. Почему? Потому что мозг компенсирует этот изъян, отталкиваясь от информации вокруг слепой зоны.

А в случае носа еще проще. По факту, прочитав этот текст, вы, скорее всего, замечаете его, просто потому что думаете о нем. Ведь зрение — не камера, идеально записывающая реальность, а скорее художественная модель, показывающая только полезные для человека вещи.