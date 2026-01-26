Китай провел свой первый эксперимент по 3D-печати металлом в космосе

Китай провел свой первый эксперимент по 3D-печати металлических деталей в космосе, передает «Синьхуа».

Печать прошла в полностью автономном режиме на борту многоразового космического корабля Lihong-1 Y1 на оборудовании, разработанном Институтом механики Китайской академии наук.

Суборбитальный аппарат Lihong-1 Y1 компании CAS Space предназначен для коммерческих полетов, в том числе и для космического туризма. Свой первый испытательный полет он совершил 12 января с космодрома Цзюцюань.

После того как аппарат пересек линию Кармана (условную границу космоса на высоте 100 км) и достиг высоты около 120 километров, система в условиях микрогравитации самостоятельно изготовила металлические компоненты.

Печать металлом в космосе — задача несоизмеримо более сложная, чем на Земле. Ученым пришлось решить ряд непростых проблем: обеспечить стабильную подачу и формование материала в невесомости, создать систему полного автоматического контроля и добиться абсолютной надежности работы аппаратуры на борту космического корабля.

После завершения эксперимента капсула с аппаратурой благополучно приземлилась с парашютом и была оперативно доставлена исследователям. Теперь у них есть уникальные данные о поведении расплавленного металла, процессе его затвердевания в космосе, а также о точности и прочности полученных деталей.

Lihong-1, отличающийся относительно низкой стоимостью запуска и гибкостью, доказал свою надежность как платформа для экспериментов. Помимо 3D-принтера, в космическую «турпоездку» отправляли семена роз для сельскохозяйственного исследовательского проекта.

По словам заместителя главного конструктора аппарата Вана Инчэна, продолжаются работы по оснащению корабля системами жизнеобеспечения и аварийного спасения экипажа. Это откроет путь как к более доступным научным экспериментам на суборбитальных высотах, так и к развитию коммерческого космического туризма — корабль изначально заявлен как многоцелевой.