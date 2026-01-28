Радиостанция УВБ-76 передала неожиданное сообщение после приглашения президента Украины Владимира Зеленского в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 15:48 по московскому времени так называемая радиостанция Судного дня передала слово «слабость». Ранее оно в передачах УВБ-76 не встречалось.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если он готов к встрече с Владимиром Путиным. Он пообещал, что ему будут обеспечены безопасность и условия для работы.