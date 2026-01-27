В затерянном городе на дне океана нашли «колыбель» жизни

В Атлантическом океане, к западу от Срединно-Атлантического хребта, находится уникальное гидротермальное поле Lost City (Затерянный город), состоящее из гигантских известняковых колонн на глубине более 700 метров. О необычной находке рассказывает портал ScienceAlert.

Это место открыли в 2000 году. Сейчас оно считается одной из возможных «колыбелей» жизни на Земле, так как его экосистема существует благодаря химическим реакциям между морской водой и породами мантии, а не солнечному свету. Температура флюидов здесь около 40 градусов Цельсия. Это позволяет поддерживать жизнь бактерий, улиток и ракообразных.

Исследования показывают, что углеводороды, образующиеся в Lost City, могут указывать на условия, способствовавшие зарождению жизни до появления кислородной атмосферы. В 2024 году ученые извлекли керн мантийных пород длиной более 1,2 километра для изучения ранних химических процессов на Земле.

Также предполагается, что подобные экосистемы могут существовать на спутниках Юпитера и Сатурна. Однако Польша получила разрешение на добычу полезных ископаемых в соседних районах, что вызывает опасения о возможном вреде для экосистемы Lost City, говорится в материале.

Другую интересную находку сделали ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований, которые обнаружили на дне Тихого океана загадочную золотую сферу с дыркой в центре. Странный шар спровоцировал волну споров в научных кругах.