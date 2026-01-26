У паукообразных обезьян обнаружена умная система обмена инсайдерскими знаниями

Паукообразные обезьяны делятся подсказками о местах кормежки с представителями других социальных групп. «Умная система обмена инсайдерскими знаниями» описана в журнале npj Complexity.

© Naukatv.ru

Наблюдения показали, что обезьяны часто переходят между подгруппами из трех и более особей таким образом, чтобы сообщать друг другу не только о местоположении фруктовых деревьев, но и о времени их созревания. То есть они не просто делятся знаниями друг с другом, но «объединяют информацию так, чтобы получать новые знания».

«Например, одна подгруппа особей может сообщить о месте нахождения источника пищи, а другая — о времени его плодоношения. В результате совместные знания обеих подгрупп дают синергетический эффект, позволяя всем им использовать пищевой ресурс с учетом места и времени», — говорится в статье.

Авторы делают вывод, что эти данные представляют собой «убедительный пример коллективного интеллекта в естественных условиях».

Основой для исследования послужили семилетние полевые наблюдения за коатами Жоффруа — приматами из семейства паукообразных обезьян, живущими на полуострове Юкатан в Мексике. В их социальном поведении выявлена любопытная особенность: члены группы разделяются на небольшие подгруппы, а затем воссоединяются в новых комбинациях, что усиливает общий объем знаний.

«Это не случайное социальное смешивание. Это умная система обмена инсайдерскими знаниями о том, где в их лесном доме находятся лучшие фруктовые деревья. Постоянно меняя состав подгрупп, обезьяны, знающие разные части леса, могут делиться информацией о доступных фруктах, — объясняет эколог Мэтью Силк из Эдинбургского университета. — Мы отслеживали перемещения отдельных обезьян и картировали их основные участки обитания — области, которые каждая обезьяна хорошо знает. Некоторые части леса известны многим особям, как самый популярный ресторан в городе, а другие — только одной или двум, словно скрытая жемчужина. Пересечений достаточно, чтобы обезьяны встречались и обменивались советами, но и достаточно различий, чтобы каждая из них обследовала разные участки леса. Это позволяет максимизировать коллективный охват группы в поиске лучших мест для кормления».

Аспирант Росс Уолкер из Университета Хериот-Ватт разработал метод математического моделирования для анализа преимуществ, которые обезьяны получают от таких отношений.

«Мы увидели, что существует оптимальный баланс между тем, чтобы держаться вместе, и слишком сильным рассеиванием, — говорит он. — Наилучший результат достигается, когда особи исследуют разные территории, но при этом воссоединяются достаточно часто, чтобы объединить полученные знания».