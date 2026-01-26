Ученые заявили о новом сигнале для землян от кометы-НЛО 3I/ATLAS

Ученые заявили, что во время «сканирования» Земли межзвездный объект 3I/ATLAS передавал сигналы человечеству. Об этом сообщает aif.ru.

По словам исследователей, об этом свидетельствует достижение пика глобального резонанса Шумана на частоте 25 Гц 17 января. Утверждается, что сигнал зафиксировала станция в Томске, а также в Италии, Австралии, США и Японии.

Сам пик резонанса продлился более 140 часов и начался в тот момент, когда Земля вошла в зону «излучения» 3I/ATLAS, и прекратился, когда объект вышел из нее 26 января. Мощность резонанса на всех станциях в этот момент превышала норму в 20-50 раз.

Напомним, что 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Аби Леб заявлял, что это не комета, а НЛО, поскольку его поведение отличается от поведения обычных космических объектов подобного класса. 3I/ATLAS приблизился к Земле на наиболее близкое расстояние 19 декабря 2025 года и сейчас направляется в сторону одной из лун Юпитера.

Ранее сообщалось, что станции в России, Италии, Японии, США и Австралии зафиксировали аномальное и необъяснимое усиление естественного гула Земли с устойчивым ритмом на частоте 25 Гц. Это могло быть связано с синхронизацией планеты с 3I/ATLAS — объект якобы сканировал Землю.