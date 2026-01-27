Обнародовано «пророчество» Ванги о визите инопланетян

Западные СМИ вновь подняли тему «пророчества Ванги» на 2026 год, связывая его с возможным визитом инопланетян на Землю. Поводом стал пролет межзвездной кометы 3I/АТЛАС, вокруг которой продолжают появляться версии об искусственном происхождении объекта.

Британское издание Daily Mirror опубликовало материал, где собрана старая подборка предсказаний, часто появляющаяся в интернете.

«Колоссальный инопланетный корабль войдет в атмосферу Земли», – говорится в материале.

В публикации утверждается, что в 2026 году человечество якобы столкнется с внеземным разумом. При этом доказательств того, что подобные формулировки исходят из прижизненных записей Ванги, издание не приводит.

Интерес к теме усилил астрофизик и профессор Гарвардского университета Ави Леб. Он отмечал, что у кометы 3I/АТЛАС есть признаки, не соответствующие стандартным характеристикам комет. На этом фоне в медиапространстве появились слухи о «зонде» или даже «космическом корабле». Научного подтверждения этим версиям пока нет.

Дополнительную волну спекуляций вызвало то, что после пролета на дистанции, интересующей наблюдателей, комета продолжила движение в сторону Юпитера. Сторонники конспирологических версий предположили, что объект может изменить курс к Земле или закрепиться у спутников Юпитера перед возможным визитом.

Что касается Ванги, ее «пророчества» передавались в основном через рассказы родственников и помощников. Конкретных дат она не называла, а версии о контактах с инопланетянами противоречат друг другу – от видений некой планеты до предположений, что встреча с внеземным разумом возможна лишь через столетия.

Эксперты предупреждают, что подобные истории регулярно используют для манипуляции аудиторией, заменяя факты громкими заголовками и псевдонаучными выводами.

Ранее астролог предсказывал, что 2026 год может стать переломным для мировой политики и общества.