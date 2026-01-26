«Корабль-комета» 3I/ATLAS встроился в редкий парад пяти планет и Солнца

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который является кометой, но все еще некоторыми характеризуется как некий "инопланетный корабль", буквально встроился в исключительно редкий парад планет в нашей системе: сейчас он находится на той же оси, что и еще пять планет наряду с Солнцем.

На это обратили внимание ученые Лаборатории космических исследований ИКИ РАН.

"В настоящее время Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс и Юпитер выстроены примерно в одну линию. В качестве любопытного факта можно отметить, что объект, который находится между Землей и Юпитером, в настоящий момент также встроен в эту конфигурацию, то есть расположен на той же оси, вокруг которой собрались в настоящий момент все пять внутренних планет Солнечной системы", - говорится в сообщении.

В качестве иллюстрации лаборатория ИКИ РАН публикует схему, наглядно показывающую происходящее. Три планеты - Меркурий, Венера и Марс, находятся с одной стороны от Солнца, а Земля, 3I/ATLAS и Юпитер - с другой.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/ Telegram

3I/ATLAS сейчас на полпути от Земли к Юпитеру. На минимальном расстоянии от планеты он окажется ориентировочно 16-17 марта.

"Прохождение рядом с Юпитером является наиболее удивительной особенностью орбиты 3I/ATLAS, поскольку даже при заданном движении тела внутри плоскости планет вероятность такой встречи составляет около 2%, а при случайном пролете с произвольного направления находится где-то совсем около нуля. Впрочем, как известно, формирование случайных совпадений является одним из неотъемлемых свойств случайных процессов", - отмечают ученые.

Именно период транзитного прохождения "корабля-кометы" от Земли к Юпитеру совпало с "исключительно редким парадом планет", заметили в ИКИ РАН.