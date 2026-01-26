Археологи подтвердили существование священных зоопарков ацтеков

Недавние раскопки, проведенные Национальным институтом антропологии и истории Мексики (INAH) в Теночтитлане, подтвердили, что ацтеки содержали животных в неволе не для забавы, а в рамках сложных ритуальных практик. Археолог Израиль Элизальде Мендес проанализировал останки 28 животных из жертвенных ям главного церемониального комплекса, включая золотого орла, ягуара, волка, перепела и розовую колпицу.

© Naukatv.ru

Эти данные дают новые доказательства существования легендарных королевских зверинцев или зоопарков ацтеков.

Исторические свидетельства

Существование «Домов зверей» задокументировано еще миссионером Бернардино де Саагуном во Флорентийском кодексе в XVI веке. Испанские хроники указывают, что такие «священные зоопарки» располагались рядом с дворцом и включали широкий спектр видов — от лягушек и змей до пум, бизонов и крупных хищников. Животные считались «пищей богов» и использовались в церемониях, приносясь в жертву для умиротворения божеств.

Как жили животные

Остеологический анализ показал, что животные никогда не жили в дикой природе. У многих были старые переломы, следы заживших травм и изменения структуры костей, свидетельствующие о постоянной заботе человека. Остатки корма подтверждают, что животные не добывали пищу сами; их кормили специально. Волков, возможно, выращивали с детства в неволе.

«Кости не лгут. Это позволило нам подтвердить исторические сведения о древних "зоопарках", хотя сами конструкции ограждений пока не обнаружены», — говорит Мендес.

Ритуальная и политическая функция

Анализ данных показал, что содержание животных имело глубокое религиозное значение. Они выступали «символическими посредниками» между богами и людьми, олицетворяя землю, небо и воду в зависимости от вида. Животные использовались как часть церемоний, поддерживающих духовный и социальный порядок. Содержание зверей под контролем человека укрепляло власть жрецов и правящей элиты, поскольку религия и политика были неразделимы.

Мендес применил тщательный остеологический анализ, изучая травмы, сросшиеся кости и следы болезней. Особое внимание уделялось повреждениям, которые могли возникнуть только при содержании в ограниченном пространстве. Для крупных животных, таких как ягуары и волки, это стало ключевым доказательством: без человеческого присмотра они не могли выжить. Данные о рационе подтверждают, что животные получали специально приготовленную пищу, а не добывали ее самостоятельно.

Археологический контекст

Теночтитлан, столица ацтеков, стоял на искусственном острове в озере Тескоко. Центральный церемониальный комплекс был местом, где жрецы выбирали животных для ритуалов, укрепляя религиозную и политическую систему. Священные зверинцы не использовались как развлечения или украшение, их содержание было частью церемониальных обязанностей, а жизнь и здоровье животных напрямую влияли на символическое взаимодействие с богами.

Эти находки показывают, что ацтеки создавали сложные культурные системы, где забота о животных, религия и власть были тесно связаны. Археологические и остеологические данные позволяют реконструировать не только условия содержания зверей, но и их роль в ритуалах и политике. Священные зоопарки были центрами духовной и социальной жизни, где жрецы поддерживали баланс между миром людей и миром богов.