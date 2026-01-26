Искусственный интеллект написал новый смертельный вирус для людей

Исследователи из Стэнфордского университета (США) с помощью искусственного интеллекта создали 285 новых вирусов, способных атаковать смертельно опасные бактерии E.coli. Программа Evo2 спроектировала их геномы, после чего вирусы были синтезированы и испытаны в лаборатории, передает Metro.

Особого успеха добился штамм с кодовым названием Evo-Φ2147. В чашках Петри 16 созданных ИИ вирусов смогли заразить бактерии, а их комбинация победила даже самые устойчивые формы E.coli.

При этом Evo-Φ2147, содержащий всего 11 генов, не является полноценной жизнью, поскольку не может размножаться вне клетки-хозяина, но демонстрирует возможность целенаправленного проектирования геномов.

Теперь можно «создавать жизнь — в примитивном смысле, но процесс уже начался», заявил молекулярный биолог Адриан Вулфсон, чья команда также разработала инструмент Sidewinder для сверхточной сборки длинных фрагментов ДНК. Это не футуристика, это происходит сейчас, добавил он.

Ранее сообщалось, что в 2026 году существует риск возникновения новой глобальной пандемии из-за неизвестного патогена «X». Его появление может быть связано с четырьмя вирусами: оспой обезьян, краснухой, птичьим гриппом и лихорадкой Оропуш.