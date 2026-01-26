В Госдуме предложили создать единую базу номеров смартфонов в России

Глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский предположил создание базы идентификационных номеров смартфонов в России.

По его мнению, это позволит защитить россиян. Об этом депутат заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

"Смартфон будет заноситься туда уже при ввозе в страну. Если в базе устройства нет, его просто невозможно будет включить. Исчезнет смысл красть телефоны! Кроме того, можно будет привязать смартфон к SIM-карте", – цитирует слова Боярского сайт KP.RU.

Депутат добавил, что привязка смартфона к SIM-карте поможет избежать наиболее опасного вида мошенничества. Часто злоумышленники используют сканы паспортов и просят перевыпустить SIM-карту в другом городе, получая доступ к банковским счетам, соцсетям и госуслугам. С регистрацией телефона такой трюк будет невозможен.

"Я бы вообще отключил (хотя бы временно) международные вызовы на стационарные телефоны. У меня стойкое убеждение, что нашим пенсионерам на домашние номера из-за границы звонят только мошенники", – подчеркнул глава комитета.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ рассматривает возможность введения платы за обязательную регистрацию мобильных устройств. В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет о внесении IMEI-номеров всех ввозимых в страну смартфонов в единую государственную базу.