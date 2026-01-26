Найден способ удалить из воды вечные химикаты

Ученые из Университета Райса разработали новую технологию фильтрации, которая позволит удалить из воды вечные химикаты (PFAS) — токсичные вещества, опасные для здоровья человека. Наблюдения показали, что слоистый материал с двойным гидроксидом (LDH), изготовленный из меди и алюминия, способен эффективно поглощать химикаты. При этмо он функционирует в 100 раз быстрее современных очистных систем.

© mir24.tv

Вечные химикаты почти не разлагаются в природе. Их начали активно использовать в промышленности в 1950-х годах. Они отталкивают воду и масло, выдерживают сильный нагрев. Существует около 15 тысяч различных химических соединений PFAS. Они могут отличаться по химическому составу, но все имеют по крайней мере две углерод-фтористые связи.

Известно, что многие PFAS токсичны. Они нарушают функции печени и щитовидной железы, повышают риск рака. В настоящее время используется несколько способов фильтрации, в частности, с использованием гранулированного активированного угля. Но содержимое фильтров следует хранить в специальных хранилищах. Если его просто сжигают, это приводит к новым выбросам токсичных веществ в окружающую среду.

Новый способ предполагает поглощение и концентрирование PFAS в высоких концентрациях. Он не требует термического воздействия. Ученые пояснили, что атомы меди заменили некоторые атомы алюминия. Благодаря этому положительно заряженный материал «притягивает и поглощает широкий спектр отрицательно заряженных PFA». Важно, что материал можно использовать многократно, что устранит финансовые барьеры, сообщает The Independent.

Ранее сообщалось, что определенные бактерии оказались способны уничтожать вечные химикаты. Они разрушают разрушают углерод-фтористые связи в некоторых ненасыщенных PFAS. Этот процесс известен как обесфторивание. Его запускают ферменты, которые расщепляют химические связи и высвобождают атомы фтора.