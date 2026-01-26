Сделка ради будущего: раскрыта истинная причина интереса Трампа к Гренландии

По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки продолжают рассматривать вариант военного захвата Гренландии. Издание Naked Science рассказало, зачем она нужна президенту США Дональду Трампу.

Интерес Трампа к покупке Гренландии, крупнейшего острова в мире, многими воспринимается как политическая причуда. Однако за этим может стоять долгосрочный стратегический расчет, связанный с глобальным потеплением, говорится в материале.

Несмотря на распространенное мнение, что Гренландия — это «бесполезный кусок льда» с малыми запасами полезных ископаемых, ее ценность может радикально измениться в будущем. Ключевое открытие сделали датские ученые в 2022 году: анализ древней ДНК показал, что около двух миллионов лет назад на севере острова росли леса и обитали теплолюбивые виды, включая мастодонтов и кораллы. Это указывает на то, что в условиях более высоких средних температур климат Гренландии был субтропическим.

Согласно климатическим моделям, при сохранении нынешних темпов потепления уже в XXII веке обширные побережья острова могут стать пригодными для жизни и хозяйственной деятельности, получив климат, сравнимый с северной Францией. Таким образом, приобретение сегодня почти необитаемой территории (население — 50 тыс. человек) сулит США обладание стратегическим активом в долгосрочной перспективе.

Военное значение острова для размещения систем ПРО в эпоху гиперзвуковых ракет эксперты считают сомнительным. Однако его будущая экономическая и ресурсная ценность, которая проявится после таяния льдов, может быть огромной.

Также сообщается, что во время Второй мировой войны США оккупировали Гренландию, что в итоге привело не к противостоянию, а к вступлению Дании в альянс под американским руководством. Современная Европа, чья безопасность критически зависит от США, вряд ли сможет оказать реальное сопротивление такому шагу.

Подчеркивается, что главным препятствием для сделки может стать характер самого Трампа. Политик, предпочитающий быстрые и легкие победы, может не обладать достаточной решимостью для долгого и сложного процесса аннексии, результаты которой в полной мере оценят лишь будущие поколения, пишут авторы.