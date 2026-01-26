Названы самые популярные в России ноутбуки

Аналитики AliExpress СНГ опубликовали рейтинг самых продаваемых ноутбуков в России по итогам 2025 года. Лидирующие позиции заняли модели брендов HONOR, Xiaomi и Lenovo, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Honor

Первое место занял HONOR MagicBook X16 — универсальная модель с 16-дюймовым дисплеем, процессором AMD Ryzen 7 8845HS и акцентом на автономность и небольшой вес. На второй позиции расположился Xiaomi Redmi Book 16 с процессором Intel Core i5-12450H, а тройку лидеров замкнул HONOR MagicBook X14 на базе процессора Intel Core i5-13420H.

В середине рейтинга оказались Lenovo Xiaoxin Pro 14 и Thunderobot 911 Plus. Первый предлагает 14-дюймовый OLED-экран и процессор Intel Core Ultra 5 125H или AMD Ryzen 7 8845H, тогда как Thunderobot представляет собой игровое решение.

Во второй половине топ-10 представлены более производительные устройства, включая Redmi Book Pro 16, Lenovo ThinkBook 16+ и MSI Katana 15 AI, рассчитанные на интенсивные рабочие и игровые нагрузки.

Замыкают список Machenike Light 16 Pro и HONOR MagicBook X16 Pro, которые дополняют линейку популярных решений в сегменте производительных и при этом относительно доступных ноутбуков.