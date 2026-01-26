Представлен мини-ПК Zotac Zbox Magnus с AMD Strix Halo и 128 ГБ ОЗУ

Zotac выпустила линейку компактных мини-ПК Zbox Magnus EAMAX на базе APU AMD Strix Halo в корпусе объёмом всего 2,65 литра.

Несмотря на скромные габариты, системы достигают уровень производительности, который ранее был характерен для крупных настольных ПК.

Производительность и размеры

В Zbox Magnus EAMAX используются APU AMD Strix Halo, объединяющие до 16 ядер Zen 5 и самый мощный на сегодня интегрированный графический процессор AMD. Топовая модель Zbox Magnus EAMAX395C оснащается 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, что обеспечивает быстрый доступ к данным и комфортную работу в многозадачном режиме.

При этом мини-ПК настолько компактен, что практически не занимает места на рабочем столе. Его габариты составляют 210 × 203 × 62,2 мм.

Интерфейсы

Несмотря на компактный дизайн, Zbox Magnus EAMAX предлагает широкий набор интерфейсов. Для вывода изображения предусмотрены два разъёма DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.1. На задней панели ввода-вывода также размещены четыре порта USB-A, два сетевых разъёма Ethernet со скоростью 2,5 ГБит/с, а также антенные разъёмы для Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

На передней панели расположены порты USB-A, USB4 Type-C и 3,5-миллиметровый аудиоразъём для наушников. Внутренняя компоновка рассчитана на установку до трёх твердотельных накопителей M.2 с интерфейсом PCIe 4.0×4 и поддержкой форматов M.2 2280 и M.2 2242.

Конфигурации и комплектация

Линейка Zbox Magnus EAMAX включает три конфигурации:

EAMAX395C – Ryzen AI MAX+ 395, 128 ГБ LPDDR5X, Radeon 8060S;

EAMAX390C – Ryzen AI MAX 390, 32 ГБ LPDDR5X, Radeon 8050S;

EAMAX385C – Ryzen AI MAX 385, 32 ГБ LPDDR5X, Radeon 8050S.

Все версии доступны как в базовой комплектации, так и с установленным SSD объёмом 1 ТБ и предустановленной операционной системой Windows 11 Home.

Дата выхода и цена

Сроки выхода и стоимость линейки Zbox Magnus EAMAX пока не объявлены. По оценкам экспертов, цена топовых конфигураций может составить около 2000 евро.