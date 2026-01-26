Россияне стали чаще покупать складные смартфоны

По итогам 2025 года рынок складных смартфонов в России показал лучшие результаты за всё время своего существования. Об этом пишут М.Видео со ссылкой на данные исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»). Продажи таких устройств выросли примерно на 30% по сравнению с прошлым годом — с 80 до 104 тысяч смартфонов. Общая выручка увеличилась на 25% и достигла 10,7 млрд рублей.

В 2020 году в России было продано всего 11 тысяч таких устройств. Уже в 2021 году интерес к ним резко вырос: продажи увеличились более чем в пять раз.

В 2022 году рынок временно сократился, однако даже тогда объёмы продаж оставались значительно выше, чем в первые годы. Начиная с 2023 года сегмент снова перешёл к росту и стабилизировался.

Одной из главных причин роста стало расширение ассортимента — появились как дорогие флагманы, так и более доступные варианты.