Россия впервые показала за рубежом самолеты Ил-114-300 и SJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) впервые за рубежом представила новейшие гражданские самолеты Ил-114-300 и импортозамещенный SJ-100. Они демонстрируются на выставке Wings India, которая открылась в Хайдарабаде на юге Индии.

Как передает корреспондент ТАСС, SJ-100 размещен на статической стоянке в специальном убранстве с элементами цветов национального флага Индии. Самолет построен по серийным технологиям, оснащен российскими системами и агрегатами, в том числе отечественными двигателями ПД-8. Лайнер впервые поднялся в небо 5 сентября 2025 года. Он построен по серийным технологиям в целевом облике, который планируется для поставок заказчикам.

В рамках выставки намечен первый зарубежный демонстрационный полет Ил-114-300.

Посетители Wings India проявляют большой интерес к российским разработкам.