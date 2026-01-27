В России намерены открыть первую экзолуну

Создаваемая МГУ имени М. В. Ломоносова и рядом организаций космическая обсерватория будет не только искать потенциально обитаемые планеты за пределами Солнечной системы, но и позволит найти первую экзолуну - спутник экзопланеты.

Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ по научной работе и перспективному развитию Александр Белинский.

"Мы надеемся открыть первую экзолуну - крупный спутник, вращающийся вокруг планеты, находящейся за пределами Солнечной системы. Пока никому из астрофизиков это достоверно не удалось в силу необходимости с высокой точностью проводить длительные измерения. Для таких открытий нужен объемный первичный статистический материал для отбора перспективных объектов, который мы сформируем в рамках этого проекта", - отметил Белинский в разговоре с ТАСС.

Экзопланетами называют планеты за пределами Солнечной системы. Ученые подтвердили существование более шести тысяч экзопланет. Исследователи допускают, что некоторые экзопланеты вполне могут быть обитаемы и условия на них могут быть пригодны для существования типичных для Земли живых организмов.

Проект по созданию космической обсерватории по изучению экзопланет, инициированный МГУ, направлен на поиск и изучение таких объектов. Среди партнеров российского университета - ряд российских организаций, а также Университет Султана Кабуса (Оман) и Ассоциация арабских университетов. Подготовка к запуску обсерватории должна завершиться к 2030 году.