ЕК примет жесткие меры против Grok

Еврокомиссия (ЕК) уже в понедельник примет жесткие меры в отношении чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok, разработанного компанией Илона Маска xAI. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Конкретно ЕК запустит разбирательство в рамках закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) с целью заставить xAI прекратить использование чат-бота на территории сообщества. Grok доступен, в частности, в X. Газета отметила, что Еврокомиссия изначально хотела запустить разбирательство еще 19 января, но остановила процесс, поскольку решила согласовать свои действия в свете объявленных Вашингтоном дополнительных штрафных пошлин против нескольких стран ЕС.

8 января ЕК обвинила X в генерации с помощью Grok контента антисемитского и педофильского содержания и дала платформе указание сохранять все документы, имеющие отношение к этой нейросети, до конца 2026 года. Такое указание фактически означает, что ЕК готовит новые юридические обвинения против X.