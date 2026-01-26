Новый гражданский самолет установил рекорды скорости и дальности полета

Бизнес-джет Global 8000 компании Bombardier официально получил одобрение Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Самолет способен развивать скорость до 0,95 Маха, что делает его самым быстрым гражданским реактивным лайнером с момента завершения эксплуатации сверхзвукового Concorde, который летал до 2003.

Для сравнения, большинство современных бизнес-джетов летают со скоростью около 0,85–0,89 Маха, что делает самолет заметно быстрее.

«Получение сертификации EASA демонстрирует упорный труд и преданность делу высококвалифицированных сотрудников и поставщиков Bombardier в сотрудничестве с Министерством транспорта Канады и командами EASA», — отметил Стивен Маккалоу, исполнительный вице-президент по проектированию и разработке продукции.

Дальность, комфорт и уникальные зоны салона

Global 8000 способен пролетать до 8000 морских миль без посадки (14 816 км), открывая новые возможности для прямых маршрутов между крупными городами. Это позволяет пассажирам экономить время и снижает необходимость пересадок.

Высота салона в полете составляет всего 820 м, даже когда самолет находится на крейсерской высоте 12,5 км. Такая низкая высота салона уменьшает нагрузку на организм и снижает усталость во время дальних перелетов. Самолет имеет четыре отдельных зоны одинакового размера, что позволяет организовать личное пространство для работы, отдыха или встреч на борту. Роскошная отделка и инновационные материалы создают атмосферу комфорта.

Воздухоочиститель в самолете использует HEPA-фильтр медицинского класса для улавливания до 99,99% частиц, включая вирусы, бактерии и аллергены. Дополнительно установлен фильтр с активированным углем, удаляющий летучие органические соединения, запахи и газы, что гарантирует быструю замену свежего воздуха и максимальный комфорт на борту.

Маневренность как у реактивного самолета

Несмотря на высокую скорость и дальность, Global 8000 сохраняет удивительную маневренность. Специальная конструкция крыла с предкрылками повышает эффективность на малых скоростях и позволяет самолету использовать до 30% больше аэродромов, чем конкуренты, что особенно важно при полетах к небольшим или удаленным аэропортам.

Специально разработанное умное крыло Smooth Flĕx Wing сочетает две функции в одной конструкции. Оно создает высокую подъемную силу на малых скоростях для безопасного взлета и посадки, а в крейсерском полете оптимизировано для высокой скорости и максимальной дальности. Такое инженерное решение делает полет плавным в любую погоду и помогает экономить топливо.

«Этот самолет сочетает в себе высокую скорость, дальность и просторный салон, что ранее считалось несовместимым», — отмечают в Bombardier.

Как устроена кабина пилота

Кабина самолета оснащена современными электронными системами управления и новой авионикой, а приборы расположены так, чтобы пилоту было удобно и все сразу было видно. Это облегчает управление даже в сложных ситуациях и снижает усталость, а компания Bombardier считает такую кабину одной из лучших в бизнес-авиации

Международные сертификаты и эксплуатация

Global 8000 получил сертификаты типа от Министерства транспорта Канады и Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Эксплуатация началась в в конце декабря 2025 года, и самолет уже демонстрирует новые стандарты деловой авиации, объединяя скорость, дальность и комфорт.