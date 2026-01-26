Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По информации платформы, у части пользователей замедлилось мобильное приложение сервиса. Кроме того, сообщается, что у людей возникают проблемы с оповещениями, не работает веб-версия и личный кабинет.

Неполадки наблюдаются примерно последние два часа. Чаще всего о сбоях сообщают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Закрывают список Приморский край и Мурманская область.

16 января СМИ сообщили, что с начала года пользователи Telegram в России начали массово жаловаться на проблему с загрузкой видеофайлов в мессенджере. По данным источников «Москвы 24», она была связана с новыми мерами Роскомнадзора в отношении мессенджера. В Госдуме назвали ситуацию «намеком» администрации Telegram. Однако позже Роскомнадзор опроверг введение ограничений.