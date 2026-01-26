Найдены одни из древнейших в мире китобойных гарпунов

Коренные народы Бразилии научились охотиться на китов 5 тысяч лет назад, заявили ученые Автономного университета Барселоны. Для добычи морских гигантов использовали гарпуны из костей горбатых и южных китов. Команда исследователей обнаружила в Бразилии 118 китовых костей и орудия ручной работы. Находка показала, что китобойный промысел был распространен не только в регионах с умеренным и полярным климатом в Северном полушарии.

Для доисторических людей киты служили источниками не только пищи, но и масла для согревания и костей для изготовления орудий труда и украшений. Считается, что китобойный промысел появился около 20 тысяч лет назад, но все известные артефакты, связанные с этой охотой, гораздо моложе. Так, в Арктике обнаружили гарпуны возрастом 2500 — 3500 лет.

Ученые в ходе исследования проанализировали молекулярную структуру костей доколониальных китообразных (китов, дельфинов и морских свинок) в археологическом музее Бразилии. Среди экспонатов были предметы, сначала идентифицированные как обычные палки. Но ученые обратили внимание на наличие резных наконечников и полых сердцевин (для древка). Очевидно, это были гарпуны.

Анализ показал, что изделиям от 4710 до 4970 лет. По словам ученых, это одни из самых старых гарпунов, найденных где-либо в мире. Они на тысячу лет старше изделий из Арктики и субарктических регионов.

Открытие также показало, что коренные жители Бразилии не просто собирали моллюсков и ловили рыбу. Традиционно считалось, что у них не было технологий для китобойного промысла. Но, как оказалось, на самом деле они умели охотиться на крупную добычу, сообщает Nature Communications.

Ранее в Англии нашли самое древнее в Европе орудие из слоновой кости. Это молоток, возраст которого оценили в 500 тысяч лет.