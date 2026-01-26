Ученый рассказал о сложном языке птиц

Биоакустик, старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Владимир Архипов варазил мнение, что в течение следующего десятилетия учёные научатся расшифровывать язык животных и птиц.

Эксперт, в архиве которого около 40 тыс. записей звуков и сигналов птиц, в беседе с «Вечерней Москвой» отметил сложность птичьего общения.

По словам исследователя, у пернатых существуют локальные диалекты, мода на мелодии и песни, которым они обучаются, а не наследуют генетически.

Практическое применение этих знаний уже используется в авиационной орнитологии для отпугивания птиц от аэропортов.

Ключевую роль в будущей расшифровке птичьего языка, по мнению Архипова, сыграют нейросети.

Ранее сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что пернатых нельзя кормить чёрным хлебом, так как они плохо его переваривают.