Представлен модульный ПК на Linux и AMOLED-экраном за 14 000 рублей

На платформе Kickstarter стартовала кампания по выпуску модульного карманного ПК Mecha Comet под управлением Linux. Устройство выделяется трансформируемым дизайном: с помощью сменных модулей его можно превратить в смартфон или портативную игровую консоль, сообщает Liliputing.

© Газета.Ru

Mecha Comet оснащен 3,92-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080х1240 пикселей и яркостью до 500 нит. Базовая версия имеет четырехъядерный процессор NXP i.MX8M Plus (Cortex-A53), 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Старшая модификация получила шестиядерный i.MX95 (Cortex-A55), до 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища.

Среди прочих характеристик отмечается наличие аккумулятора на 4100 мАч, камеры с разрешением 8 Мп и автофокусом, двух микрофонов, динамика, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Набор портов включает два USB-C, HDMI и 3,5-мм аудиоразъем. Дополнительно предусмотрен слот M.2 (PCIe 3.0 x1), который можно использовать для установки модема или SSD.

Модули крепятся к корпусу при помощи магнитов. На старте заявлены геймпад, GPIO-панель и QWERTY-клавиатура, но разработчики не исключают расширения экосистемы аксессуаров.

Кампания уже превысила первоначальную цель финансирования. Розничная цена Mecha Comet заявлена на уровне $189 (около 14,3 тыс. руб.). Поставки базовой версии ожидаются в июне, старшей — в сентябре. Стоимость дополнительных модулей составит от $15 до $25 (от 1,1 до 1,9 тыс. руб.).