Ил-114‑300 и импортозамещенный SJ-100 пролетели 10 стран

Самолеты Ил-114-300 и SJ-100 прибыли на выставку Wings India, пролетев в штатном режиме 10 стран.
Об этом сообщили в Ростехе.
"Новейший турбовинтовой Ил-114-300 и импортозамещенный "Суперджет" прилетели на Wings India, преодолев по воздуху 10 стран", - говорится в сообщении. "Самолеты производства нашей ОАК проделали путь из заснеженного подмосковного Жуковского до солнечного Хадарабада, где с 28 по 31 января пройдет Международная авиационная выставка Wings India. Маршрут лайнеров пролегал над регионами с различными географическими и климатическими условиями. Полет прошел в штатном режиме", - отмечается в сообщении.
Лайнеры оснащены только отечественными системами и агрегатами, включая российские двигатели, подчеркнули в Ростехе. Оба самолета будут представлены на статической стоянке выставки.
"Новые российские самолеты могут быть востребованы на индийском рынке в рамках программы UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik - Пусть простые граждане страны летают). Ее цель - сделать авиаперевозки более доступными и увеличить количество региональных аэропортов. Так, осенью прошлого года ОАК и индийская Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали соглашение о производстве в Индии гражданских пассажирских самолетов SJ-100", - отметили в госкорпорации.