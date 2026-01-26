Ил-114‑300 и импортозамещенный SJ-100 пролетели 10 стран

Самолеты Ил-114-300 и SJ-100 прибыли на выставку Wings India, пролетев в штатном режиме 10 стран.

Об этом сообщили в Ростехе.

"Новейший турбовинтовой Ил-114-300 и импортозамещенный "Суперджет" прилетели на Wings India, преодолев по воздуху 10 стран", - говорится в сообщении. "Самолеты производства нашей ОАК проделали путь из заснеженного подмосковного Жуковского до солнечного Хадарабада, где с 28 по 31 января пройдет Международная авиационная выставка Wings India. Маршрут лайнеров пролегал над регионами с различными географическими и климатическими условиями. Полет прошел в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Лайнеры оснащены только отечественными системами и агрегатами, включая российские двигатели, подчеркнули в Ростехе. Оба самолета будут представлены на статической стоянке выставки.