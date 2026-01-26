Китай запустил первый в мире завод по производству суставов для роботов

Китайская компания Eyou Robot Technology запустила первый в мире завод по производству суставов для человекоподобных роботов. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

© ТАСС

По ее данным, новый завод в Шанхае способен производить до 100 тыс. суставов в год. В перспективе производительность может быть увеличена втрое. В компании подсчитали, что на суставы приходится почти половина стоимости одного робота.

Газета отмечает, что с помощью расширения производства компания намерена закрепиться на рынке к тому моменту, когда гуманоидные роботы поступят в массовую продажу.

Ранее китайские инженеры в статье для журнала Science Advances сообщили, что разработали новый тип конечностей для человекоподобных роботов, которые похожи по принципам устройства на кости ног людей. Как отмечали китайские ученые, сейчас сотни научных и инженерных коллективов по всему миру работают над созданием все более совершенных антропоморфных роботов. В конце прошлого года газета South China Morning Post сообщала, что в Китае человекоподобных роботов начали внедрять в производственные линии.