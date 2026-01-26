Новгород оказался связан с миром викингов сильнее, чем считалось

Исследователи Новгородского государственного университета (НовГУ) представили новые данные о двух редких артефактах, обнаруженных в Княжьей Горе.

© НовГУ

Речь идет о серебряном спиральном кольце и железной булавке эпохи викингов, которые могли быть трофеями из разрушенного донского торгового центра Супрута, что свидетельствует о скрытых военных и торговых маршрутах ранней Руси.

Уникальные находки среди привычных артефактов

Княжая Гора на берегу реки Ловат была стратегически важным поселением с IX века, укрепления которого использовались вплоть до XVI века. В раскопках, начавшихся в 1902 году, было найдено около 1400 предметов, соответствующих местной истории. Однако два предмета, извлеченные в 1976 году, выделялись своей необычностью. Они находились в слоях X века, но их стиль явно принадлежал более ранним периодам.

Первый артефакт — спиральное кольцо, изготовленное, предположительно, из серебра. Для региона оно уникально. Ранее исследователи пытались связать его с северянскими находками XI–XII веков, однако позже эта гипотеза была отклонена.

«Кольцо напоминает спиральные серьги антийской культуры, существовавшей в IV–VII веках. Подобные находки известны в Прибалтике и на стоянках Гнездово и Мерлугино, но они даже древнее слоя, в котором кольцо нашли», — объясняет директор археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.

Военные трофеи и скрытые маршруты

Новая интерпретация предполагает, что кольцо попало на север в качестве военного трофея. Исторические источники указывают, что русские войска Верхней Волги разрушили торговое поселение Супрута (Супрутское городище) на Дону. Среди добычи могли оказаться артефакты из более ранних культурных слоев, которые затем доставили в Княжью Гору. Географическое положение поселения на пути от озера Ильмен к Верхней Волге делало его вероятной точкой переброски военной добычи.

Булавка эпохи викингов

Второй предмет — железная булавка с подковообразной формой и спиральными концами. Первоначально ее рассматривали как фибулу или декоративный элемент, но форма и конструкция не соответствуют типичным образцам того времени. Торопов предполагает, что она могла быть частью мужского костюма эпохи викингов, аналогично находкам в Хедебю, крупном торговом и военном центре Скандинавии. Это свидетельствует о контактах между Русью и северными регионами, где викинги играли активную роль в торговле и военных походах.

Значение открытий для истории ранней Руси

Существование подобных предметов в Княжьей Горе указывает на то, что поселение было вовлечено в межрегиональные обмены — не только с другими славянскими землями, но и с северными торговыми сетями викингов. Эти предметы могли быть привезены как трофеи после рейдов или торговых миссий.

Торопов отмечает:

«Если предметы действительно были привезены из Супруты как трофеи, это демонстрирует масштаб военных экспедиций и важность стратегических путей для формирования региональной истории».

Находки подтверждают, что Княжая Гора была не просто удаленным поселением, а ключевым военно-административным центром на южной границе Новгородских земель. Они также помогают проследить маршруты перемещения культурных и военных ценностей между регионами, подчеркивая важность обмена и контактов в ранней Руси.