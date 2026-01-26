Глава РАН отметил успех астрофизической обсерватории «Спектр-РГ»

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников поздравил сотрудников НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) с успешным завершением основной научной программы астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", отметив ее успехи.

© АО «НПО имени Лавочкина»

Об этом сообщили в телеграм-канале предприятия со ссылкой на правительственную телеграмму от главы РАН.

"За шесть с половиной лет космический аппарат совершил восемь полных сканов небесной сферы, провел наблюдения десятков самых интересных объектов и областей неба, в том числе глубокий обзор нашей Галактики. Российский телескоп и отечественная техника проявили себя на высочайшем уровне работоспособности и надежности. Полученные данные позволили получить самую подробную карту Вселенной в рентгеновском диапазоне, открыть и исследовать уникальные объекты и явления в космосе", - приводится текст телеграмы.

По словам Красникова, освоенные при работе "Спектра-РГ" технологии уже легли в основу создания новых космических обсерваторий.

"Профессионализм, неравнодушие и преданность делу каждого специалиста, участвовавшего в создании и сопровождении обсерватории "Спектр-РГ", стали залогом мирового успеха нашей страны в космической деятельности", - добавил президент РАН.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что радиокомплекс холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос), установленный на "Спектре-РГ", передал на Землю более двух терабайтов информации за шесть лет работы.

О "Спектре-РГ"

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" разработана в НПО им. С. А. Лавочкина. Она создана с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН. Обсерватория наблюдает небо в рентгеновском диапазоне с высокими чувствительностью и угловым разрешением. "Спектр-РГ" была запущена 13 июля 2019 года, а в конце октября того же года успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

На борту космической обсерватории находятся два телескопа: российский ART-XC имени М. Н. Павлинского и германский Erosita. Вместе они осуществили четыре полных осмотра небесной сферы и в декабре 2021 приступили к пятому. В конце февраля 2022 года германская сторона из-за ситуации на Украине отключила свой телескоп, переведя его в безопасный режим, а ART-XC начал глубокий обзор плоскости нашей галактики. Он был завершен осенью 2023 года, после чего российский телескоп возобновил программу обзора всего неба. Восьмой полный скан всего неба был завершен в конце декабря 2025 года.

Преемником "Спектра-РГ" станет Спектр-РГН" - литера "Н" означает "Навигация", так как цель проекта - научиться использовать источники рентгеновского излучения для автономной навигации космических аппаратов.