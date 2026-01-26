Ученые озвучили шокирующую версию необычного поведения кометы-НЛО 3I/ATLAS

Социальные сети и научное сообщество обсуждают необычную версию о поведении межзвездного объекта 3I/ATLAS. По мнению ряда исследователей, аномалии в его движении и активности указывают на возможность целенаправленного наблюдения за Землей, передает aif.ru.

В публикациях утверждается, что объект не просто пролетел мимо, а занял стабильную позицию, позволяющую изучать нашу планету. 3I/ATLAS выровнял свою траекторию таким образом, что Земля в течение недели находилась в зоне его прямого воздействия.

Резкое увеличение яркости и изменения в хвосте совпали именно с этим периодом. Если допустить его искусственное происхождение, то это было сканирование, говорится в сообщениях.

Напомним, объект 3I/ATLAS, открытый в июле 2025 года, давно привлекает внимание ученых, таких как профессор Гарварда Ави Леб, своим нетипичным для комет поведением. После сближения с Землей в декабре 2025 года и прохождения нашей планеты между ним и Солнцем в январе, ряд обсерваторий зафиксировали повторные аномальные сигналы, интерпретированные как возможное «сканирование».

Ранее американский астроном Дрю Досс приступил к изучению новых фотографий межзвездного объекта 3I/ATLAS и заявил о получении очередных доказательств его нетипичной природы.