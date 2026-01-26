Microsoft передала ФБР ключи шифрования BitLocker

Microsoft впервые публично подтвердила, что передала ФБР ключи восстановления BitLocker, позволив правоохранительным органам получить доступ к зашифрованным данным. Поводом стал действительный судебный ордер — и это первый известный случай, когда компания официально признала подобную практику.

История всплыла в рамках расследования в американском Гуаме. Федеральные следователи пытались получить доступ к трём зашифрованным ноутбукам, которые, по их версии, содержали доказательства мошенничества с выплатами по программе помощи безработным во время пандемии COVID-19.

Поскольку данные были защищены BitLocker, следствие обратилось напрямую к Microsoft — и компания предоставила ключи восстановления.

BitLocker — это встроенная система шифрования дисков Windows, которая по умолчанию включена на современных компьютерах. Она надёжно защищает данные в случае кражи или потери устройства. При этом пользователю предлагается сохранить ключ восстановления либо локально, либо в облаке Microsoft — последний вариант компания активно рекомендует «для удобства».

И вот тут начинается самое интересное. Хранение ключей в облаке действительно помогает восстановить доступ, если пользователь забыл пароль или оказался заблокирован. Но одновременно это означает, что ключи могут быть запрошены по приказу суда.

В Microsoft этого не скрывают. По словам представителя компании Чарльза Чемберлейна, восстановление ключей — это компромисс между удобством и рисками, и именно пользователь должен решать, где и как хранить свои ключи. Компания подчёркивает, что передаёт их только на основании законных требований.

В среднем Microsoft получает около 20 запросов в год на предоставление ключей BitLocker. При этом далеко не все из них удаётся выполнить — часто потому, что пользователи вообще не сохраняли ключи в облачной инфраструктуре компании.

Примечательно, что ситуация заметно контрастирует с позицией Microsoft десятилетней давности. В 2013 году инженер компании заявлял, что Microsoft отказывалась устанавливать бэкдоры в BitLocker по запросу властей. Нынешний случай формально не нарушает этого принципа — речь идёт не о скрытых механизмах, а о легальном доступе к уже существующим ключам.