Роскосмос внедрил бесконтактное измерение космических аппаратов

Специалисты АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) внедрили технологию высокоточных бесконтактных измерений составных частей космических аппаратов.

Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

"Фотограмметрическая система - набор специальных программ и аппаратов, с помощью которых набор фотографий преобразуется в детальную трехмерную модель. Такую систему используют для обработки данных дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что применение новой технологии позволяет точнее измерять термоупругие деформации крупных конструкций, повысить качество изготовления рефлекторов, штанг и ферм, а также усилить надежность космических аппаратов. Кроме того, изменения формы аппаратов фиксируется до нескольких десятков микрон, а замеры параметров возможно проводить при температурах от минус 150 до плюс 150 градусов.