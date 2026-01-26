Разработана позволяющая испытывать материалы для космоса пневмопушка

Пневматическую пушку, которая позволит испытывать материалы в экстремальных условиях, подобных тем, что есть на электростанциях, в авиации и космосе, разработали в России. Ее установили на экспериментальной станции синхротрона "Сибирский кольцевой источник фотонов" под Новосибирском, сообщили в пресс-службе СКИФ.

© srf-skif.ru

По словам научного сотрудника Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН (ИГиЛ СО РАН) Алексея Студенникова, в мире активно развиваются технологии производства конструкционных материалов с улучшенными свойствами, появляются и внедряются в промышленность новые композитные материалы, но нет достаточного количества данных, как ведут себя эти материалы в экстремальных условиях. Динамические эксперименты на СКИФ помогут восполнить этот пробел.

"Пушка состоит из камеры высокого давления и камеры низкого давления, разделенных металлической мембраной, а также ствола. Компрессор нагнетает давление до 450 атмосфер, ударник вылетает из ствола и, попадая в образец, генерирует требуемые условия плоского нагружения. В этот момент высокоскоростной рентгеновский детектор фиксирует "рентгеновское кино" о том, как происходит ударно-волновое сжатие образца", - говорится в сообщении.

Ученые провели испытания пушки. Эксперимент подтвердил работоспособность оборудования.

"Испытания прошли на 100% успешно. Можно даже сказать, что мы провели первый эксперимент на СКИФ, но пока без пучка синхротронного излучения. Мы достигли проектной скорости, достаточной для проведения реальных экспериментов. Осталось только принять пучок, и мы начнем получать результаты мирового уровня", - приводит пресс-служба слова Студенникова.

Для проведения экспериментов с пневматической пушкой в ИГиЛ СО РАН также разработан сверхбыстрый импульсный рентгеновский затвор. Он решает задачу защиты аппаратуры от тепловой и радиационной нагрузки. Это связано с тем, что при исследовании нагрузок, испытываемых образцом в момент выстрела (характерное время процессов - десятки микросекунд), требуется сочетание мощного пучка синхротронного излучения и высокочувствительного оборудования, способного фиксировать структурные и химические изменения длительностью менее ста наносекунд.

Затвор представляет собой маленькую электромагнитную пушку: на электромагнитной катушке располагается рамка, которая приводится в движение с помощью высоковольтного блока. Все элементы импульсного быстрого затвора и высоковольтный блок изготовлены на 100% из отечественных компонентов. После завершения испытаний пневматической пушки с использованием пучка синхротронного излучения ученые планируют провести испытания быстрого затвора.

О СКИФ

Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения, - Сибирский кольцевой источник фотонов. Он позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 года на конец 2025. В конце 2025 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале написал, что запуск СКИФ состоится в 2026 году. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил, что постарается приехать на открытие.