Обновление Windows 11 принесло критическую ошибку

Обновление безопасности для Windows 11 KB5074109 от 13 января привело к сбоям загрузки у части пользователей. Microsoft официально подтвердила наличие критической ошибки и сообщила о начале расследования, сообщает портал Neowin.

Так, после установки обновления некоторые пользователи сталкиваются с невозможностью запуска системы: при загрузке отображается черный экран с ошибкой UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. Перезагрузка не приводит к восстановлению работы. Отмечается, что проблема затрагивает клиентские версии Windows 11 24H2 и 25H2.

В компании подчеркивают, что количество жалоб пока ограничено и готового решения на данный момент нет.

В качестве временной меры пользователям рекомендуется использовать стандартные инструменты восстановления системы. Примечательно, что анонсированная ранее функция Quick Machine Recovery, предназначенная для автоматического восстановления через среду WinRE, в данном случае эффективности не показала.

Это уже не первый сбой в работе Windows 11, вызванный январским обновлением.