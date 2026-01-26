Месяц без смартфона: британка поделилась результатами цифрового детокса

Жительница Великобритании Эмма Рассел провела месяц без привычного смартфона. В рамках цифрового детокса она заменила его на обычный кнопочный телефон, отказалась от стримингов, камер и приложений. Вместо этого пользовалась аудиоплеером на батарейках, пленочной камерой, печатными книгами и бумажным атласом Лондона, а покупки оплачивала наличными или банковской картой. Своим опытом девушка поделилась с The Guardian.

Экран остался только на работе в ноутбуке. Уже в первые дни ей пришлось сталкиваться с неудобствами: она путалась в маршрутах, медленно набирала СМС и часто спрашивала дорогу у прохожих.

Со временем Рассел отметила неожиданные изменения. Без привычки постоянно проверять соцсети она стала больше замечать окружающий мир, обращать внимание на собственные мысли и ценить моменты в реальной жизни.

В конце эксперимента британка призналась, что ей сложно возвращаться к смартфону. Жизнь без постоянного онлайн-потока сделала ее более спокойной, терпеливой и внимательной, избавив от бесконечного скроллинга и ожидания уведомлений. Цифровой детокс помог вернуть контроль над временем и вниманием.

