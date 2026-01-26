Apple разослала приглашения на презентацию новых MacBook Pro

Apple отправила инвайты ограниченному кругу журналистов на событие Apple Experience в Лос-Анджелесе (27-29 января). Предположительно, компания покажет там новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max.

© MobiDevices

Приглашение на Apple Experience сейчас активно распространяющееся в Сети, практически не раскрывает деталей, за исключением дат проведения. Тем не менее одна из тем мероприятия выглядит достаточно очевидной.

Пакет профессиональных приложений Apple Creator Studio, ориентированный на видеомонтажёров, композиторов и других творческих специалистов, будет запущен 28 января – непосредственно во время события в Лос-Анджелесе. Ключевые компоненты набора – Final Cut Pro, Logic Pro и Pixelmator Pro – нацелены на профессиональную аудиторию, что усиливает предположения о возможном анонсе новых моделей MacBook Pro, рассчитанных на создателей цифрового контента.

Кроме того, есть ещё одно примечательное совпадение. Ожидается, что 29 января, на следующий день после завершения мероприятия, Apple опубликует финансовые результаты за третий квартал. Ранее компания не раз представляла новые устройства непосредственно перед отчётами для инвесторов, что даёт дополнительный повод считать анонс обновлённых MacBook Pro вполне вероятным.

В октябре прошлого года компания из Купертино обновила базовую версию 14-дюймового MacBook Pro, оснастив её новым чипом M5. Ключевыми изменениями стали рост производительности и переход на накопитель с поддержкой шины PCIe 5.0, обеспечивший двукратный прирост скорости SSD по сравнению с предыдущим поколением. С учётом этого логично предположить, что следующим шагом станет обновление более мощных конфигураций с чипами M5 Pro и M5 Max.