Apple уже в феврале покажет результаты партнерства с Google по новой Siri

Первые результаты сотрудничества Apple и Google в рамках обновления Siri будут представлены уже в феврале. Об этом сообщает Bloomberg.

© Газета.Ru

По данным издания, новые функции голосового ассистента появятся в бета-версии iOS 26.4, а Apple планирует продемонстрировать их публично — либо в формате небольшой презентации, либо на закрытом брифинге для прессы.

Технологической основой обновленной Siri станут модели Gemini от Google, которые будут работать на устройствах Apple через Private Cloud Compute. Внутри компании они проходят под названием Apple Foundation Models v10 и используют модель с 1,2 трлн параметров. Это решение заменяет собственные ИИ-разработки Apple, от которых компания отказалась из-за затянувшихся проблем с внедрением.

В версии iOS 26.4 Siri станет контекстно более осведомленной, получит углубленную персонализацию и сможет выполнять действия внутри приложений. При этом Apple рассматривает эти изменения как промежуточный этап.

Ключевой апгрейд намечен на релиз iOS 27, когда чат-бот будет интегрирован во все операционные системы компании и будет работать на базе Apple Foundation Models v11, которые по уровню возможностей близки к Gemini 3 и существенно превосходят текущую версию Siri.

Однако в связи с возросшей вычислительной нагрузкой Apple допускает частичное использование инфраструктуры Google. Переговоры по этому вопросу продолжаются.