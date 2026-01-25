Озвучены последствия для Земли от столкновения астероида с Луной

Возможное столкновение крупного небесного тела, астероида 2024 YR4, с Луной приведет к тому, что на Землю упадет гигантский метеоритный дождь, предположили китайские астрономы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты напомнили, что два года назад об астероиде ежедневно выходили сотни публикаций. Эксперты предсказывали падение объекта на Землю, гибель крупных городов, смерть миллионов людей.

Позже выяснилось, что шансы на столкновение YR4 с нашей планетой исчезающе малы, про небесное тело забыли.

Вместе с тем, китайские ученые продолжили наблюдения. По их данным, действительно, астероид с высокой долей вероятности не упадет на Землю.

Дальнейшее исследование показало, что небесное тело все же упадет — на Луну. И если для Земли такое событие могло пройти как по жесткому, апокалиптическому сценарию, так и почти незаметно, то для спутника последствия могут быть катастрофическими.

По оценкам китайских исследователей, в момент удара выделится энергия, эквивалентная взрыву 6,5 млн тонн тротила, что приведет к сильнейшему лунотрясению.

Специалисты отметили, что в момент удара земляне невооруженным глазом увидят ярчайшую вспышку, превосходящую по блеску планету Юпитер. Они добавили, что в исторических хрониках не встречается упоминаний о событиях такого масштаба.

Кроме того, удар выбросит от 35 до 240 млн тонн вещества. Это вещество не пропадет в космосе — оно начнет падать на Землю. В итоге, «планета окажется охвачена метеоритным дождем невероятной силы. небо раскалится от триллионов падающих звезд».

Журналисты констатировали, что версия китайских ученых является лишь версией, реализация сценария не очень высока, но полностью исключать такое развитие событий не следует.